«Никаких контактов не было». Зайцев рассказал, что тренеры и менеджеры сборной не разговаривали с ним об Олимпиаде
Защитник «Оттавы» и сборной России Никита Зайцев в интервью «СЭ» отметил, что тренеры и менеджеры национальной команды не связывались с ним по поводу участия в Олимпиаде.
— Кстати, если уже говорить об Олимпиаде. Недавно в Америку ездили менеджеры и тренеры сборной. С вами разговаривали?
— Нет, никаких контактов не было.
— А у вас в раздевалке обсуждается поездка на Олимпиаду?
— Не скажу, что об этом говорят постоянно, но иногда что-то обсуждают.
— У вас и кандидатов немного. Вы, Зуб да Тим Штютцле?
— Думаю, что все-таки Тома Шабо тоже вполне реальный кандидат. В этом сезоне он сделал существенный рывок. С шайбой-то он всегда играл на топ-уровне, а в этом сезоне очень сильно добавил в игре без него. Объективно говоря, он сейчас один из лучших защитников, которые могут быть в распоряжении сборной Канады.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю