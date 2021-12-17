«Никаких контактов не было». Зайцев рассказал, что тренеры и менеджеры сборной не разговаривали с ним об Олимпиаде

Защитник «Оттавы» и сборной России Никита Зайцев в интервью «СЭ» отметил, что тренеры и менеджеры национальной команды не связывались с ним по поводу участия в Олимпиаде.

— Кстати, если уже говорить об Олимпиаде. Недавно в Америку ездили менеджеры и тренеры сборной. С вами разговаривали?

— Нет, никаких контактов не было.

— А у вас в раздевалке обсуждается поездка на Олимпиаду?

— Не скажу, что об этом говорят постоянно, но иногда что-то обсуждают.

— У вас и кандидатов немного. Вы, Зуб да Тим Штютцле?

— Думаю, что все-таки Тома Шабо тоже вполне реальный кандидат. В этом сезоне он сделал существенный рывок. С шайбой-то он всегда играл на топ-уровне, а в этом сезоне очень сильно добавил в игре без него. Объективно говоря, он сейчас один из лучших защитников, которые могут быть в распоряжении сборной Канады.

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