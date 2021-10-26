Жена хоккеиста Яшкина призналась, что не смотрела «Титаник» и «Матрицу»

Певица Надя Яшкина, жена нападающего «Аризоны» Дмитрия Яшкина, комментируя в Instagram свое отношение к южнокорейскому сериалу «Игра в кальмара», призналась, что не смотрела многие культовые фильмы.

«Каждый раз, когда что-то становится вирусным, мне не интересно. Я даже «Титаник» и «Матрицу» не смотрела. Как только все это смотрят и говорят об этом — мне не интересно чаще всего», — заявила она.

Отвечая на комментарии подписчиков, которые удивились данному факту, Яшкина отметила, что не смотрела культовые фильмы без цели быть индивидуальной.

«Мне просто реально не интересно становится, когда мне с каждого угла говорят: иди и смотри. Влияют на мой выбор. Чтобы знать, что в этих фильмах, — и смотреть их не нужно, куча информации без твоего желания поступает. Я знаю сцены «Титаника», не смотрев его. Сериал «Кальмары» навязан отовсюду, все его обсуждают. Я захожу в Сеть и вижу только рекламу и обсуждение этого сериала. Уже надоело, даже не смотря его. С музыкой, если будут очень навязывать, тоже будет отторжение. Воздух мне не навязывают, воду тоже. Это необходимые для жизни вещи, чего не скажешь о сериале про «Кальмара».

Многие в шоке, что я не смотрела культовые фильмы, — продолжила Надя. — Я тоже в шоке. Но я реально не испытываю интерес, когда это отовсюду рекламируют. Я пробовала «Матрицу» включить недавно, но так снято плохо, что уже, видимо, поздно смотреть. «Матрицу» посмотреть интересно, так как есть теория, что наша жизнь — это и есть «Матрица». Да, я из тех, кто все ставит под сомнение. Могу даже загнать про плоскую землю как теорию. Мой девиз — возможно все".