«Этот русский просто Терминатор». Американцы в шоке от игры 36-летнего Овечкина
В ночь на вторник, 26 октября, «Вашингтон» в гостях обыграл «Оттаву» со счетом 7:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Дублем в этой встрече отметился капитан «Кэпиталз» российский нападающий Александр Овечкин. Теперь на его счету 737 шайб в лиге, а до великого рекорда Уэйна Гретцки осталось 157 голов.
Американские фанаты в восторге от формы 36-летнего российского хоккеиста.
«Этот русский просто Терминатор»
«Русская машина не ломается!»
«Думаю, он сможет побить этот рекорд по голам»
«С такой результативностью он догонит Ягра уже к рождеству»
«Кажется, он собирается побить рекорд Гретцки уже в ЭТОМ году! Это было бы настоящим безумием, правда?»
«Это не Овечкин играет за «Кэпиталз», а «Кэпиталз» играет на Овечкина»
«Да никто не сможет остановить этого парня забивать голы»
«Каждая игра, в которой забивает Овечкин, становится настоящей историей. Это очень круто»
«Вы можете себе представить, когда в команду вернется Бэкстрем? Этот клуб будет неудержим, а Овечкин станет еще сильнее»
«Этот человек на задании, и он не остановится, пока не побьет этот рекорд»
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