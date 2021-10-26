«Этот русский просто Терминатор». Американцы в шоке от игры 36-летнего Овечкина

В ночь на вторник, 26 октября, «Вашингтон» в гостях обыграл «Оттаву» со счетом 7:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Дублем в этой встрече отметился капитан «Кэпиталз» российский нападающий Александр Овечкин. Теперь на его счету 737 шайб в лиге, а до великого рекорда Уэйна Гретцки осталось 157 голов.

Американские фанаты в восторге от формы 36-летнего российского хоккеиста.

«Этот русский просто Терминатор»

«Русская машина не ломается!»

«Думаю, он сможет побить этот рекорд по голам»

«С такой результативностью он догонит Ягра уже к рождеству»

«Кажется, он собирается побить рекорд Гретцки уже в ЭТОМ году! Это было бы настоящим безумием, правда?»

«Это не Овечкин играет за «Кэпиталз», а «Кэпиталз» играет на Овечкина»

The pass AND the finish ? pic.twitter.com/yVFpWT4nIv — Washington Capitals (@Capitals) October 26, 2021

«Да никто не сможет остановить этого парня забивать голы»

«Каждая игра, в которой забивает Овечкин, становится настоящей историей. Это очень круто»

«Вы можете себе представить, когда в команду вернется Бэкстрем? Этот клуб будет неудержим, а Овечкин станет еще сильнее»

«Этот человек на задании, и он не остановится, пока не побьет этот рекорд»