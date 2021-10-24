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Здено Хара вышел на четвертое место по количеству матчей среди защитников в истории НХЛ

07:12

Защитник «Айлендерс» Здено Хара вышел на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (3:0).

Для 44-летнего словака это 1613-й матч в НХЛ. Он обошел Рэя Бурка (1612 матчей) по количеству матчей в лиге среди защитников. Больше всего матчей провели Крис Челиос (1651), Скот Стивенс (1635) и Лэрри Мерфи (1615).

Перед началом прошлого сезона Хара заключил с «Вашингтоном» однолетний контракт. До этого он в течение 14 лет выступал за «Бостон». Отметим, что Хара был выбран на драфте-1996 под общим 56-м номером именно «островитянами».

В составе «Бостона» Хара выиграл Кубок Стэнли в 2011 году, став на тот момент только вторым капитаном-европейцем, который поднимал трофей над головой (первым был Никлас Лидстрем в «Детройте»).

В 200 матчах плей-офф на его счету 70 (18+52) очков, что является рекордом среди действующих защитников.

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Сергей Разин все материалы автора
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