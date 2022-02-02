Защитник «Вашингтона» Орлов признан второй звездой дня в НХЛ

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов признан второй звездой минувшего игрового дня в НХЛ.

Россиянин отличился дублем в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (4:3 ОТ), в том числе забросив победную шайбу в овертайме.

Первой звездой дня стал нападающий «Торонто» Митч Марнер, который забил два гола и отдал две результативных передачи в игре против «Нью-Джерси» (7:1).

Третья звезда дня — форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер, на счету которого дубль и голевая передача в матче с «Флоридой» (5:2). Благодаря двум шайбам Крайдер возглавил список лучших снайперов НХЛ нынешнего сезона и оторвался от Александра Овечкина на 4 гола.