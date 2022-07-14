Сергачев поделился мнением о причинах поражения «Тампы» от «Колорадо» в финале Кубка Стэнли
Защитник «Тампы» Михаил Сергачев поделился мнением о причинах поражения от «Колорадо» в финале Кубка Стэнли.
— Команда три года подряд играла в финале Кубка Стэнли. Как думаешь, является ли усталость, накопленная за это время, причиной поражения «Тампы»?
— Думаю, что это с моей стороны, было бы глупо все пенять на усталость. В финале Кубка Стэнли ты играешь без задних ног, у тебя всегда открывается дыхание. «Колорадо» оказалось быстрее. Тампа немножко недотянула, они были лучше. Большое количество игр было одной из причин травм, которые обнаружились после финала. Этот плей-офф был для меня особенным. На уколы ребят, на которых они играли, было неприятно смотреть, но ты видишь, как ребята хотят выходить на лед и играть.
«Тампа» в финале Кубка Стэнли уступила «Колорадо» со счетом 2-4 в серии. Ранее «Лайтнинг» два раза подряд становились чемпионами.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
|- : -