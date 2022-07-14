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Сегодня, 19:55

Сергачев поделился мнением о причинах поражения «Тампы» от «Колорадо» в финале Кубка Стэнли

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Защитник «Тампы» Михаил Сергачев поделился мнением о причинах поражения от «Колорадо» в финале Кубка Стэнли.

— Команда три года подряд играла в финале Кубка Стэнли. Как думаешь, является ли усталость, накопленная за это время, причиной поражения «Тампы»?

— Думаю, что это с моей стороны, было бы глупо все пенять на усталость. В финале Кубка Стэнли ты играешь без задних ног, у тебя всегда открывается дыхание. «Колорадо» оказалось быстрее. Тампа немножко недотянула, они были лучше. Большое количество игр было одной из причин травм, которые обнаружились после финала. Этот плей-офф был для меня особенным. На уколы ребят, на которых они играли, было неприятно смотреть, но ты видишь, как ребята хотят выходить на лед и играть.

«Тампа» в финале Кубка Стэнли уступила «Колорадо» со счетом 2-4 в серии. Ранее «Лайтнинг» два раза подряд становились чемпионами.

Михаил Сергачев
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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