Губерниев о Шестеркине: «Быть среди мощных вратарей лучшим из лучших — это огромный респект!»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина в номинации на «Везина Трофи» — лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

«У нас вратарская школа сильнейшая в мире. Это заметно по количеству тех звезд, которые играют в НХЛ. За последние несколько лет у нас три вратаря были обладателями «Везины» — Бобровский, Василевский, а теперь еще и Шестеркин. Игорь удивительно сыграл в регулярке. Тот рекордный отрыв, который он сделал, говорит сам за себя. Посмотрите, как вырос Шестеркин, когда стал играть против самых лучших хоккеистов мира. Конечно, конкуренция рождает такой результат. Это гордость за страну, за Россию, потому что мы любим КХЛ, но хоккей номер 1 — НХЛ. Быть среди хоккейных богов, среди мощных вратарей лучшим из лучших — это огромный респект! Это наш российский вратарь, наша школа, которая по-прежнему лучшая на планете», — сказал Губерниев «СЭ».

В регулярном сезоне-2021/22 26-летний россиянин сыграл 53 матча, в том числе 6 из них на ноль, отразив 93,5 процента бросков по своим воротам.

«Везина Трофи» — награда, ежегодно вручаемая лучшему вратарю Национальной хоккейной лиги. Ранее ее обладателями становились два российских голкипера: Сергей Бобровский (дважды) и Андрей Василевский.