Защитник «Рейнджерс» Джек Джонсон перенес операцию и пропустит остаток сезона
21:44
Защитник «Рейнджерс» Джек Джонсон перенес операцию по удалению паховой грыжи. Он пропустит остаток нынешнего сезона и восстановится к середину лета, пишет в Twitter инсайдер Даррен Дрегер.
34-летний хоккеист набрал 1 (1+0) очко при полезности «-5» в 13 матчах текущего сезона НХЛ.
Контракт Джонсона с зарплатой 1,15 миллиона долларов действует до конца нынешнего сезона.
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