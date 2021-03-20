Защитник «Рейнджерс» Джек Джонсон перенес операцию и пропустит остаток сезона

Защитник «Рейнджерс» Джек Джонсон перенес операцию по удалению паховой грыжи. Он пропустит остаток нынешнего сезона и восстановится к середину лета, пишет в Twitter инсайдер Даррен Дрегер.

34-летний хоккеист набрал 1 (1+0) очко при полезности «-5» в 13 матчах текущего сезона НХЛ.

Контракт Джонсона с зарплатой 1,15 миллиона долларов действует до конца нынешнего сезона.