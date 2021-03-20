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Главный тренер «Питтсбурга» заявил, что Малкин должен восстановиться до конца регулярного чемпионата

21:33
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан заявил, что не может пока назвать точные сроки восстановления нападающего Евгения Малкина после травмы. Однако россиянин с большой долей вероятности должен вернуться на лед до завершения регулярного чемпионата НХЛ, пишет в Twitter журналист Джош Йохи.

Во время матча регулярного сезона НХЛ против «Бостона» (1:2) 34-летний нападающий попал под силовой прием защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди и вынужден был покинуть площадку.

В текущем сезоне форвард провел 29 матчей и набрал 24 (8+16) очка.

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