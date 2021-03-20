Главный тренер «Питтсбурга» заявил, что Малкин должен восстановиться до конца регулярного чемпионата

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан заявил, что не может пока назвать точные сроки восстановления нападающего Евгения Малкина после травмы. Однако россиянин с большой долей вероятности должен вернуться на лед до завершения регулярного чемпионата НХЛ, пишет в Twitter журналист Джош Йохи.

Во время матча регулярного сезона НХЛ против «Бостона» (1:2) 34-летний нападающий попал под силовой прием защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди и вынужден был покинуть площадку.

В текущем сезоне форвард провел 29 матчей и набрал 24 (8+16) очка.