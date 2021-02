Защитник «Флориды» Яндл провел 885-й матч подряд в НХЛ

Защинтик «Флориды» Кейт Яндл 26 февраля в матче регулярного сезона НХЛ против «Далласа» (3:2) вышел на площадку в 885-й встрече кряду.

Это третья серия среди всех игроков лиги в истории. Лучшие показатели только у бывшего канадского форварда Дуга Джарвиса, не пропускавшего 964 игры кряду, и у еще одного канадца Гарри Ангера (914 встреч).

Atta boy, Yands. ?



He is now third all-time in @nhl Ironman history, playing tonight in his 885th consecutive game.#DALvsFLA | @ukginc pic.twitter.com/QfStYLfnYT