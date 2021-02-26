Ганье оформил хет-трик в матче с «Нэшвиллом» и стал девятым в истории НХЛ с перерывом более 9 лет между матчами с 3 голами

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:2.

Форвард «красных крыльев» Сэм Ганье оформил хет-трик, забив первые голы в текущем сезоне. Последний раз 31-летний канадец забрасывал три шайбы в одном матче в феврале 2012 года, когда в составе «Эдмонтона» сделал покер в матче с «Чикаго» (8:4),набрав 8 (4+4) очков. Таким образом, Ганье стал девятым игроком в истории НХЛ, у кого перерыв между такими матчами составил 9 лет и более. Самый долгий перерыв в истории у Дита Клэппера (11 лет 345 дней, с 1933 по 1945 годы).

В текущем сезоне Ганье провел 14 матчей, в которых набрал 5 (3+2) очков.