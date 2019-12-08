Замок Дацюка в Америке продается за 4,5 миллиона долларов
14:13
Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк выставил на продажу свой дом в Мичигане. Стоимость замка экс-форварда «Детройта» оценивает в 4,5 миллиона долларов, сообщает Detroit Free Press.
Фото дома-замка доступны на сайте издания.
С 2001 по 2016 год Дацюк выступал за «Ред Уингз». В составе команды он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2002, 2008).
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