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Сегодня, 07:31

Задоров в матче с «Ванкувером» забросил четвертую шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Калгари» Никита Задоров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

27-летний россиянин забросил шайбу на 54-й минуте и сделал счет 5:2.

На данный момент на счету Задорова 20 (4+16) очков в 71 матче сезона.

Никита Задоров
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Калгари Флэймз
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2 Рейнджерс 79 51 28 108
3 Питтсбург 79 45 34 101
4 Вашингтон 78 44 34 99
5 Айлендерс 78 35 43 80
6 Коламбус 78 35 43 77
7 Нью-Джерси 78 27 51 62
8 Филадельфия 78 24 54 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 78 57 21 120
2 Торонто 79 51 28 109
3 Тампа-Бэй 78 48 30 104
4 Бостон 78 48 30 101
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 79 30 49 70
7 Оттава 79 31 48 69
8 Монреаль 79 20 59 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 78 55 23 116
2 Миннесота 78 50 28 107
3 Сент-Луис 79 48 31 107
4 Нэшвилл 78 44 34 93
5 Даллас 79 44 35 93
6 Виннипег 78 35 43 81
7 Чикаго 79 26 53 63
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 79 49 30 108
2 Эдмонтон 78 46 32 98
3 Лос-Анджелес 79 42 37 94
4 Вегас 78 42 36 89
5 Ванкувер 79 38 41 87
6 Сан-Хосе 78 31 47 74
7 Анахайм 78 30 48 74
8 Сиэтл 78 26 52 58
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24.04 02:00
Оттава – Монреаль
 6 : 4
24.04 02:00
Тампа-Бэй – Нэшвилл
 6 : 2
24.04 02:00
Флорида – Торонто
 3 : 2 ОТ
24.04 03:00
Даллас – Сиэтл
 3 : 2
24.04 03:00
Сан-Хосе – Чикаго
 4 : 1
24.04 05:00
Аризона – Сент-Луис
 4 : 5 ОТ
24.04 05:00
Калгари – Ванкувер
 6 : 3
24.04 05:30
Лос-Анджелес – Анахайм
 - : -
24.04 20:00
Айлендерс – Каролина
 - : -
24.04 20:00
Коламбус – Эдмонтон
 - : -
24.04 20:00
Нью-Джерси – Детройт
 - : -
24.04 23:00
Филадельфия – Питтсбург
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 77 116
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 78 114
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 79 111
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 71 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 77 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 79 51
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 52 2.03
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 62 2.18
Фредерик Андерсен

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Каролина

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