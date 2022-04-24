Зеграс стал лучшим новичком «Анахайма» по набранным очкам за сезон

Форвард «Анахайма» Тревор Зеграс отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

21-летний американец забросил шайбу и сделал счет 1:1. Таким образом, Зеграс набрал 58 (22+36) очков и стал лучшим новичком «Дакс» по набранным очкам за сезон. Он обошел Бобби Райана, который набрал 57 (31+26) очков в сезоне-2008/09.