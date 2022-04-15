«Он был легендой». Овечкин попрощался с Майком Босси

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал новость о смерти члена Зала славы и четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Майка Босси.

«Это печальный день для всего мира. Он был легендой. Очевидно, он был великой личностью и он величайший снайпер. Его уход — это печальная новость. Я желаю всего наилучшего его семье, и, как я уже сказал, это печально для всего хоккейного мира.

У него сумасшедшая статистика, сумасшедшие цифры. Мне посчастливилось забить 60 голов лишь в одном сезоне», — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.

Босси выступал за «Айлендерс» с 1977 по 1987 год. На его счету 573 шайбы (рекорд в истории клуба) и 553 передачи (третье место), 1126 очков (второе место) в 752 матчах за команду.

Он занимает 22-е место в истории НХЛ по количеству шайб. На счету Босси было семь сезонов, когда он забрасывал 50 и более шайб, что является рекордом НХЛ. Только два хоккеиста — Уэйн Гретцки и Марио Лемье — достигли отметки 500 шайб в НХЛ за меньшее количество игр.

Также Босси является рекордсменом НХЛ по соотношению количества шайб и матчей (0,762).