Яндл сыграет против «Чикаго» и продлит свою рекордную серию

Защитник «Флориды» Кит Яндл попадет в состав команды на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго», сообщает в Twitter журналист Франк Серавалли.

Игроки пропустил тренировочный лагерь и появлялась информация, что его могут усадить в запас, готовя к обмену.

У 34-летнего игрока осталось три сезона действия контракта на 6,35 миллиона долларов в год. В соглашении есть пункт о полном запрете на перемещения, игрок не может быть обменян без предварительного согласия.

Отметим, что он провел 866 матчей подряд без пропусков в НХЛ. Это самая длинная серия среди действующих игроков лиги и 4-я — за всю историю. Перед ним только рекордсмен Дуг Джарвис (964, 1975 — 1987 годы), а также Гарри Ангер (914, 1968 — 1979) и Стив Лармер (884, 1982 — 1993).

Если Яндл начнет сезон в запасе, это будет означать, что его серия прервется.