«Я принял решение согласиться с дисквалификацией». Заявление Евгения Кузнецова

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов согласился с дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил. Сегодня стало известно, что в пробе форварда от 26 мая был обнаружен кокаин, ИИХФ дисквалифицировала его на 4 года, до 12 июня 2023 года.

«Недавно ИИХФ уведомила меня, что из-за положительного допинг-теста я буду отстранен от международных турниров на четыре года. Я принял решение принять это наказания. Выступление за сборную моей страны всегда было очень важно для меня, я всегда делал это с большой гордостью. Теперь я не смогу надеть свитер сборной в течение четырех лет. Я разочаровал много людей, включая мою семью, товарищей по команде и друзей.

С первого дня, как я вышел на лед в Вашингтоне, клуб и болельщики относились замечательно ко мне и моей семье. Я чувствую себя ужасно из-за того, что подвел их. Я понимаю, что вернуть их расположение могу только взяв на себя ответственность за свою ситуацию", — приводит официальный сайт «Вашингтона» слова Кузнецова.