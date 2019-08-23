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«Я принял решение согласиться с дисквалификацией». Заявление Евгения Кузнецова

16:53
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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов согласился с дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил. Сегодня стало известно, что в пробе форварда от 26 мая был обнаружен кокаин, ИИХФ дисквалифицировала его на 4 года, до 12 июня 2023 года.

Евгений Кузнецов.Евгений Кузнецов дисквалифицирован на четыре года из-за допинга. В его пробе нашли кокаин

«Недавно ИИХФ уведомила меня, что из-за положительного допинг-теста я буду отстранен от международных турниров на четыре года. Я принял решение принять это наказания. Выступление за сборную моей страны всегда было очень важно для меня, я всегда делал это с большой гордостью. Теперь я не смогу надеть свитер сборной в течение четырех лет. Я разочаровал много людей, включая мою семью, товарищей по команде и друзей.

С первого дня, как я вышел на лед в Вашингтоне, клуб и болельщики относились замечательно ко мне и моей семье. Я чувствую себя ужасно из-за того, что подвел их. Я понимаю, что вернуть их расположение могу только взяв на себя ответственность за свою ситуацию", — приводит официальный сайт «Вашингтона» слова Кузнецова.

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