«Приехал и сразу заявил о себе». Фетисов предрек большое будущее Капризову

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал выступление форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в матче первого раунда Кубка Стэнли против «Сент-Луиса» (6:2). 25-летний российский хоккеист забросил три шайбы в ворота соперников.

«Хорошо играет, молодец, радует местных болельщиков и наших. Он славный парень, мотивированный. Большое будущее предрекается, поэтому нужно постоянно стараться и избегать травм. Молодец, на самом деле очень радостный такой момент, приехал и сразу заявил о себе», — сказал Фетисов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Кирилл Капризов стал первым игроком в истории «Миннесоты», который смог оформить хет-трик в матче Кубка Стэнли.

В комментарии «СЭ» экс-тренер сборной России Плющев заявил, что его восхищает Капризов.