Экс-тренер сборной России Плющев: «Капризов действительно восхищает»

Экс главный тренер России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал выступление форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса» (6:2).

25-летний россиянин забросил три шайбы в ворота соперников.

«Он действительно восхищает болельщиков и наших, и зарубежных своим мастерством. Он выбрал «Миннесоту», ему в ней комфортно, поэтому, когда стоял вопрос о подписании контракта, он особенно не дергался, они просто переговаривались с руководством клуба. Я уверен, что руководство вполне довольно его игрой, содержанием и отношением к хоккею», — сказал Плющев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Кирилл Капризов стап первым игроком в истории «Миннесоты», который смог оформить хет-трик в матче Кубка Стэнли.