Кубок Стэнли-2020: расписание и результаты матчей плей-офф НХЛ 13 августа
14:00
Первый раунд плей-офф Кубка Стэнли.
13 августа, четверг
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 22.00
14 августа, пятница
«Вегас» — «Чикаго»
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 0.30
«Бостон» — «Каролина»
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 3.00
«Даллас» — «Калгари»
Видеотрансляция игры на сайте Яндекс.Эфир — 5.30
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