Момент дня в НХЛ: все игроки «Питтсбурга» на раскатке повторили знаменитые движения Малкина

Все игроки «Питтсбурга» на раскатке перед матчем против «Чикаго» (5:3) повторили знаменитые движения форварда «Пингвинз» Евгения Малкина.

В этой игре нападающий забил одну шайбу и был признан второй звездой матча.

Для россиянина это была 1000-я игра в НХЛ.