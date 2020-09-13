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«Вряд ли дело в каких-то личных счетах». Пажо — об ударе Кучерова

10:36
12 сентября. Никита Кучеров ударил по ногам Жана-Габриэля Пажо. Фото nhl.com
12 сентября. Никита Кучеров ударил по ногам Жана-Габриэля Пажо. Фото nhl.com
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Форвард «Айлендерс» Жан-Габриэль Пажо высказался по поводу поведения нападающего «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова.

В концовке третьего матча финала Восточной конференции Кучеров преследовал убегающего к пустым воротам Пажо, а затем ударил по нему клюшкой. Тем не менее, это не помешало канадцу забросить шайбу.

«Вряд ли дело в каких-то личных счетах, — цитирует Пажо официальный сайт НХЛ. — Это финал конференции. Понятно, что обе команды не будут жалеть ни себя, ни соперника. Но я могу определенно заявить по поводу нашей команды: у нас каждый готов вступиться за товарища. Сегодня все могли увидеть, что такое братство «Айлендерс».

После этого эпизода на льду началась потасовка с участием хоккеистов обоих команд. «Тампа-Бэй» ведет в серии со счетом 2-1. Четвертый матч состоится сегодня. Начало в 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/eastern-conference-final-turning-into-a-war/c-319005208

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