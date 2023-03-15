Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин признан третьей звездой матча с «Вашингтоном»

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Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата против «Вашингтога» (5:3).

Россиянин отразил 28 бросков из 31 по своим воротам.

Первой звездой встречи стал нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад, сделавший дубль.

Вторая звезда — форвард ньюйоркцев Патрик Кейн, на счету которого гол и результативная передача.