Федотов заявил, что готов выступать за фарм-клуб «Филадельфии»

Российский голкипер Иван Федотов заявил, что готов выступать за фарм-клуб «Филадельфии».

7 мая клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) объявил о подписании с 25-летним вратарем однолетнего контракта.

«Готов ли выступать за фарм-клуб «Филадельфии»? Я спокойно отношусь к этому. Если это будет какое-то непродолжительное время, то почему нет. Я не думаю, что если «Филадельфия» меня подписывает, то видит в фарм-клубе, поэтому, может быть, для адаптации так будет, но я не акцентирую внимание на этом. Акцентирую внимание на себе, чтобы приехать туда и приносить пользу», — приводит слова Федотова ТАСС.

При этом вратарь отметил, что уверен в своих силах.

«При всех раскладах я знаю, что это правильный клуб, правильные игроки и тренеры. Если все будут поддерживать, будут давать какие-то временные рамки, то все будет нормально. Я думаю о том, как будет сейчас, что мне нужно сделать для того, чтобы начать. Я не расстроюсь от того, что не получится, значит, так должно быть. Я сделаю все, чтобы это случилось, чтобы мы начали долгое и плотное сотрудничество, потому что и для меня, и для них это очень важно , чтобы «Филадельфия» сделала глоток воздуха. Так же я делал в ЦСКА, я очень это ценю, это очень важная химия, это в конечном результате приносит плоды всем», — сказал он.

В прошедшем сезоне 25-летний россиянин в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина и лучшим вратарем плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по проценту отраженных бросков (93,7). Федотов провел 48 матчей в регулярном чемпионате и 22 встречи в плей-офф. Вратарь ранее также выступал за «Трактор», «Салават Юлаев» и «Нефтехимик».