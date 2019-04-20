Впервые в истории НХЛ обе команды, занявшие первые места в конференциях, вылетели в первом раунде плей-офф

"Колорадо" на выезде обыграл "Калгари" в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли – 5:1. "Эвеланш" одержали победу в серии – 4-1.

Таким образом, из плей-офф вылетели обе команды, занявшие первые места в конференциях по итогам регулярного чемпионата. "Флэймс" заняли первое место в Западной конференции. Ранее победитель Восточной и регулярного чемпионата в целом "Тампа" проиграла "Коламбусу" с общим счетом 0-4.

Впервые в истории лиги при схеме плей-офф в двух отдельных конференциях обе команды, занявшие первые места в регулярном чемпионате, выбывали уже в первом раунде.

For the 1st time since the NHL expanded into separate divisions (then later conferences) in 1967-68, the two #1 seeds have both been eliminated in the same year's opening round – StatsCentre (@StatsCentre) 20 апреля 2019 г.

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