08:12 | Хоккей — НХЛ

Впервые в истории НХЛ обе команды, занявшие первые места в конференциях, вылетели в первом раунде плей-офф

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"Колорадо" на выезде обыграл "Калгари" в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли – 5:1. "Эвеланш" одержали победу в серии – 4-1.

Таким образом, из плей-офф вылетели обе команды, занявшие первые места в конференциях по итогам регулярного чемпионата. "Флэймс" заняли первое место в Западной конференции. Ранее победитель Восточной и регулярного чемпионата в целом "Тампа" проиграла "Коламбусу" с общим счетом 0-4.

Впервые в истории лиги при схеме плей-офф в двух отдельных конференциях обе команды, занявшие первые места в регулярном чемпионате, выбывали уже в первом раунде.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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