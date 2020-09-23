Обладатель Кубка Стэнли-1996 Валерий Каменский считает. что во втором матче финала Кубка Стэнли «Тампа» — «Даллас»? вновь сыграло свою роль противостояние российских вратарей. Счет в серии — 1-1.

— Вновь существенную роль в матче сыграла дуэль российских вратарей: в первой встрече отлично выступил Худобин, во второй — лучше сыграл Василевский, — цитируют «Известия» Каменского. — Он выручил команду — отсюда такой результат. Хотя игра была «туда-сюда» — качельная. За счет желания и настроя «Тампа» опередила «Даллас» в первом периоде, навязала свою игру и создала тот задел, который помог ей победить даже после того, как соперник встрепенулся и отыграл две шайбы. Ну и надо отметить мужество Кучерова. Ему очень доставалось от игроков «Далласа», но Никита проявил характер, сделал две передачи и выдержал натиск.

Ожидаем и дальше вязкий хоккей с равными шансами двух команд. Опять будет важна игра вратарей, а также то, кому удастся меньше удаляться и кто сможет дольше терпеть. Тот и выиграет.