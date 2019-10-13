Владислав Наместников: «Никогда не стоит бояться соперника»

Нападающий «Оттавы» Владислав Наместников подвел итоги матча регулярного чемпионатат НХЛ против «Тампа-Бэй» (4:2). Россиянин оформил дубль и сделал результативную передачу.

- Никогда не стоит бояться соперника. Надо просто выходить и играть в свой хоккей, не думая, против кого играешь, — цитирует Наместникова пресс-служба НХЛ. - Что мы сегодня и сделали. Нам удалось минимизировать шансы соперника, за что мы были вознаграждены. Здесь намного спокойнее, чем в Нью-Йорке. У меня есть возможность парковать машину, не приходится ходить везде пешком, что хорошо. Здесь более расслабленная атмосфера, которой я наслаждаюсь каждую секунду.