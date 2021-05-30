Владимир Ткачев может вернуться в КХЛ, если «Лос-Анджелес» отправит его в АХЛ

«Лос-Анджелес» объявил о заключении контракта с нападающим Владимиром Ткачевым на один год. В договоре также прописано условие, что игрок имеет право вернуться в Европу, если клуб решил отправить его в АХЛ, сообщает Cap Friendly.

Зарплата российского хоккеиста составит 832,5 тысячи долларов.

Ранее Ткачев и СКА расторгли контракт по обоюдному согласию. Права на хоккеиста сохранятся у петербургского клуба.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 45 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 11 шайб и отдал 27 результативных передач. В плей-офф Ткачев провел 11 матчей и набрал восемь (1+7) очков.