Ленер займет место в воротах «Вегаса» в первом матче серии против «Колорадо»
20:17
Голкипер «Вегаса» Робин Ленер будет защищать ворота команды в первом матче серии второго раунда плей-офф против «Колорадо», сообщает в Twitter журналист Джесси Грейнджер.
Для шведа это будет дебют в нынешнем розыгрыше плей-офф. В серии первого раунда против «Миннесоты» ворота «Голден Найтс» неизменно защищал Марк-Андре Флери.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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