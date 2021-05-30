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Ленер займет место в воротах «Вегаса» в первом матче серии против «Колорадо»

20:17
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Голкипер «Вегаса» Робин Ленер будет защищать ворота команды в первом матче серии второго раунда плей-офф против «Колорадо», сообщает в Twitter журналист Джесси Грейнджер.

Для шведа это будет дебют в нынешнем розыгрыше плей-офф. В серии первого раунда против «Миннесоты» ворота «Голден Найтс» неизменно защищал Марк-Андре Флери.

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