Ленер займет место в воротах «Вегаса» в первом матче серии против «Колорадо»

Голкипер «Вегаса» Робин Ленер будет защищать ворота команды в первом матче серии второго раунда плей-офф против «Колорадо», сообщает в Twitter журналист Джесси Грейнджер.

Для шведа это будет дебют в нынешнем розыгрыше плей-офф. В серии первого раунда против «Миннесоты» ворота «Голден Найтс» неизменно защищал Марк-Андре Флери.