Владелец «Вашингтона» высказался о продлении контракта с Овечкиным

Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис прокомментировал продление контракта с россиянином Александром Овечкиным.

«Овечкин — спортсмен мирового класса, которого всегда будут уважать не только за то, что он возглавил команду в достижении нашей конечной цели — выиграть Кубок Стэнли, но и за то, что он вдохновляет следующее поколение болельщиков и молодых игроков. Влияние Александра на хоккей в Вашингтоне выходит далеко за рамки «Кэпитал Уан Арены».

Его выступление на льду, несомненно, зажгло бесчисленное количество новых поклонников игры и вдохновило больше юных игроков зашнуровать собственные коньки. Влияние Овечкина вне льда не имеет себе равных. Он не только привержен франшизе, но и сообществу, и мы с нетерпением ждем новой встречи с ним в форме «Кэпиталз», — цитирует Леонсиса официальный сайт клуба.

По новому соглашению до сезона 2025/26 35-летний хоккеист заработает в общей сложности 47,5 миллиона долларов (примерно 9,5 миллиона за сезон).