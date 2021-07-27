Владелец «Вашингтона» высказался о продлении контракта с Овечкиным
Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис прокомментировал продление контракта с россиянином Александром Овечкиным.
«Овечкин — спортсмен мирового класса, которого всегда будут уважать не только за то, что он возглавил команду в достижении нашей конечной цели — выиграть Кубок Стэнли, но и за то, что он вдохновляет следующее поколение болельщиков и молодых игроков. Влияние Александра на хоккей в Вашингтоне выходит далеко за рамки «Кэпитал Уан Арены».
Его выступление на льду, несомненно, зажгло бесчисленное количество новых поклонников игры и вдохновило больше юных игроков зашнуровать собственные коньки. Влияние Овечкина вне льда не имеет себе равных. Он не только привержен франшизе, но и сообществу, и мы с нетерпением ждем новой встречи с ним в форме «Кэпиталз», — цитирует Леонсиса официальный сайт клуба.
По новому соглашению до сезона 2025/26 35-летний хоккеист заработает в общей сложности 47,5 миллиона долларов (примерно 9,5 миллиона за сезон).
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/capitals/news/capitals-re-sign-captain-alex-ovechkin/c-325823014
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