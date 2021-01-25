«Эдмонтон» обыграл «Виннипег», забросив победную шайбу на последней секунде третьего периода

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 4:3.

В составе хозяев отличились Адам Лаури, Николай Элерс и Блэйк Уилер. Гости ответили шайбами Райана Нюджента-Хопкинса, Кайла Турриса, Кайлера Ямамото и Ессе Пульюярви, который забросил за секунду до окончания третьего периода.

После этого матча «Эдмонтон» с 6 очками занимает четвертое место в Северном дивизионе, «Виннипег» с 8 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Эдмонтон» — 3:4 (1:0, 0:2, 2:2)

Голы: Лаури — 3 (Перро, Эпплтон), 10:41 — 1:0. Ньюджент-Хопкинс — 3 (Макдэвид, Пульюярви), 20:21 — 1:1. Террис — 1 (Кассиан, Нил), 34:18 — 1:2. Элерс — 4 (Штястны, Копп), 53:54 — 2:2. Уилер — 3 (бол., Шайфли, Моррисси), 55:07 — 3:2. Ямамото — 3 (Макдэвид, Драйзайтль), 56:55 — 3:3. Драйзайтль — 3 (Макдэвид, Нерс), 59:59 — 3:4.

Вратари: Броссуа — Коскинен.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 38 (16+6+16) — 38 (9+19+10).

25 января. Виннипег. Bell MTS Place.