«Виннипег» благодаря голу Куликова обыграл «Ванкувер»
«Виннипег» в контрольном матче обыграл «Ванкувер» — 4:1. В составе «Джетс» голами отметились Такер Пулман, Николай Элерс, Блэйк Уилер и Дмитрий Куликов. На счету россяинина показатель полезности «+1», 2 броска в створ и 2 блок-шота за 17.56 на льду.
У «Ванкувера» забил Антуан Руссель.
НХЛ. Выставочный матч
«Виннипег» — «Ванкувер» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Голы: Пулман — 1 (Уилер, Болье), 18:57 — 1:0. Элерс — 1 (Лайне, Моррисси), 34:54 — 2:0. Куликов — 1 (Рословик, Копп), 36:19 — 3:0. Руссель — 1 (Годетт), 53:13 — 3:1. Уилер — 1 (п.в., Шайфли, Коннор), 58:21 — 4:1.
Вратари: Хеллебайк — Маркстрем (57:36 — 58:21).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 34 (8+12+14) — 38 (12+11+15).
Наши: Куликов (17.56/2/+1) — -.
30 июля. Эдмонтон. Rogers Place.