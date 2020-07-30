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«Виннипег» благодаря голу Куликова обыграл «Ванкувер»

07:59
Дмитрий Куликов. Фото nhl.com
Дмитрий Куликов. Фото nhl.com
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«Виннипег» в контрольном матче обыграл «Ванкувер» — 4:1. В составе «Джетс» голами отметились Такер Пулман, Николай Элерс, Блэйк Уилер и Дмитрий Куликов. На счету россяинина показатель полезности «+1», 2 броска в створ и 2 блок-шота за 17.56 на льду.

У «Ванкувера» забил Антуан Руссель.

НХЛ. Выставочный матч

«Виннипег» — «Ванкувер» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Пулман — 1 (Уилер, Болье), 18:57 — 1:0. Элерс — 1 (Лайне, Моррисси), 34:54 — 2:0. Куликов — 1 (Рословик, Копп), 36:19 — 3:0. Руссель — 1 (Годетт), 53:13 — 3:1. Уилер — 1 (п.в., Шайфли, Коннор), 58:21 — 4:1.

Вратари: Хеллебайк — Маркстрем (57:36 — 58:21).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 34 (8+12+14) — 38 (12+11+15).

Наши: Куликов (17.56/2/+1) — -.

30 июля. Эдмонтон. Rogers Place.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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