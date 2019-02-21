Видео: две драки Задорова в матче с "Виннипегом"

Российский защитник "Колорадо" Никита Задоров успел дважды подраться в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с "Виннипегом" (7:1).

На 49-й минуте поединка Задоров схлестнулся с форвардом "Джетс" Марком Шайфли после того, как попытался провести против него силовой прием. Россиянину удалось завалить соперника на лед.

Также в концовке матча Задоров подрался с Адамом Лаури.

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