«Верю в социальную справедливость и хочу быть частью изменений». Виньо извинился, что не проверил новости

Главный тренер «Филадельфии» Ален Виньо выступил с заявлением во время пресс-конференции.

В день, когда НХЛ отменила матчи плей-офф, тренер «Летчиков» заявил, что не читает новости и не заходит в Twitter, потому что готовит команду к играм.

- Я виноват в этом. Я хороший человек. Верю в равенство, — цитирует Виньо TSN. — Я верю в социальную справедливость. Хочу быть частью изменений. Хочу помочь обществу, чем могу, — заявил Виньо.

Напомним, что лига перенесла два игровых дня Кубка Стэнли из-за стрельбы в темнокожего в Висконсине.