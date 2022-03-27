Шайба Дадонова в овертайме принесла «Вегасу» победу над «Чикаго»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Чикаго» со счетом 5:4.

«Блэкхокс» вели со счетом 3:0, а в начале третьего периода пропустили три шайбы за две минуты. В овертайме победную шайбу забросил Евгений Дадонов, у которого также результативная передача.

После этого матча «Вегас» с 76 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Чикаго» с 58 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Чикаго» — 5:4 ОТ (0:1, 0:2, 4:1, 1:0)

Голы: Кубалик — 12 (Маккейб, Тэйвз), 10:02 — 0:1. Тэйвз — 10 (Дебринкэт), 34:52 — 0:2. Строум — 19 (К. Джонс, Кейн), 38:16 — 0:3. Стивенсон — 17 (Дадонов), 41:24 — 1:3. Карлссон — 9 (Коглан, Маршессо), 42:23 — 2:3. Айкел — 7 (Стивенсон, Теодор), 43:16 — 3:3. Дебринкэт — 37 (Кейн, С. Джонс), 48:53 — 3:4. Пьетранджело — 12 (Руа, Янмарк), 49:40 — 4:4. Дадонов — 17 (Руа, Маршессо), 62:05 — 5:4.

Вратари: Томпсон — Ланкинен.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 34 (9+8+14+3) — 34 (9+14+9+2).

Наши: Дадонов (17.31/2/-1) — -.

26 марта. Парадайс. T-Mobile Arena.