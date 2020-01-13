НХЛ на официальном сайте опубликовала тройку лучших игроков игровой недели.

Первой звездой признан вратарь «Тампы» Андрей Василевский, который выиграл три игры при двух сухих встречах подряд, пропуская в среднем 0,67 шайбы и отражая 97,2% бросков.

Второй звездой стал защитник «Рейнджерс» Энтони Дианжело, набравший 7 (3+4) очков в трех играх.

Третьей звездой стал вратарь «Калгари» Кэм Тэлбот, выигравший три матча, пропустив в среднем 1,67 шайбы и отражая 95,3% бросков.