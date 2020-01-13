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Василевский — первая звезда недели НХЛ

20:21
Андрей Василевский. Фото AFP
Андрей Василевский. Фото AFP

НХЛ на официальном сайте опубликовала тройку лучших игроков игровой недели.

Первой звездой признан вратарь «Тампы» Андрей Василевский, который выиграл три игры при двух сухих встречах подряд, пропуская в среднем 0,67 шайбы и отражая 97,2% бросков.

Второй звездой стал защитник «Рейнджерс» Энтони Дианжело, набравший 7 (3+4) очков в трех играх.

Третьей звездой стал вратарь «Калгари» Кэм Тэлбот, выигравший три матча, пропустив в среднем 1,67 шайбы и отражая 95,3% бросков.

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