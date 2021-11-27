Василевский признан первой звездой матча с «Сиэтлом»
06:21
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (3:0).
27-летний россиянин отразил 17 бросков по воротам и сделал второй шатаут в сезоне. Второй звездой признан форвард «Лайтнинг» Пьер-Эдуар Бельмар, третья звезда — форвард Росс Колтон.
После этого матча «Тампа» с 27 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 13 очками — на 15-й строчке Запада.
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