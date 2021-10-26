Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин признан третьей звездой игровой недели НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

26-летний вратарь вместе с «островитянами» одержал 3 победы в 4 матчах. Сорокин отразил 97 процентов бросков и оформил два шатаута в матчах с «Аризоной» (3:0) и «Вегасом» (2:0).

Первой звездой недели стал форвард «Виннипега» Кайл Коннор, который набрал 8 (5+3) очков в трех матчах. Вторая звезда — нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 8 (3+5) очков в трех играх.