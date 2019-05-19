"Вашингтон" поздравил Кузнецова с днем рождения

"Вашингтон" в официальном Твиттере поздравил с днем рождения нападающего команды Евгения Кузнецова. Форвард, которому исполнилось 27 лет, в эти дни защищает цвета сборной России на чемпионате мира-2019.

Кузнецов играет за "Вашингтон" с сезона-2014/15. Всего в НХЛ он провел 210 матчей в регулярном чемпионате, набрав 146 (65+81) очков, а в плей-офф на счету форварда 41 игра и 21 (13+8) очко. В 2018 году он помог "Кэпиталз" завоевать Кубок Стэнли.

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