"Вашингтон" потерял Кемпны на неопределенный срок из-за травмы

Защитник "Вашингтона" Михал Кемпны получил травму нижней части тела. Он травмировался в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Тампы-Бэй" (4:5 ОТ), сообщает NBC Sports. Точный срок восстановления игрока пока неизвестен.

Vrana vs Gourde. Kempny injured. Things are getting out of hand. #CapsBolts pic.twitter.com/ZyrS5meusI – NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) 21 марта 2019 г.

28-летний хоккеист в текущем сезоне провел 71 матч за "Вашингтон" и набрал 25 (6+19) очков.

Все про НХЛ - здесь.