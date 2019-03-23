10:38 | Хоккей — НХЛ

"Вашингтон" потерял Кемпны на неопределенный срок из-за травмы

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Защитник "Вашингтона" Михал Кемпны получил травму нижней части тела. Он травмировался в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Тампы-Бэй" (4:5 ОТ), сообщает NBC Sports. Точный срок восстановления игрока пока неизвестен.

 

28-летний хоккеист в текущем сезоне провел 71 матч за "Вашингтон" и набрал 25 (6+19) очков.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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