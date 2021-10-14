«Вашингтон» опубликовал мем из сериала «Игра в кальмара»: «Фанаты «Рейнджерс» после первого матча»

«Вашингтон» после победы над «Рейнджерс» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ опубликовал в Twitter мем из южнокорейского сериала от Netflix «Игра в кальмара».

На картинке изображен один из главных героев сериала О Иль Нам (номер 001) — старик, у которого обнаружена опухоль головного мозга по сюжету. На первой фотографии он радостный бежит к финишу, а на второй — сидит грустный, обхватив ноги руками.

if only for one night pic.twitter.com/vLj6bRNaA2 — Washington Capitals (@Capitals) October 14, 2021

«Игра в кальмара» — первый корейский сериал, который возглавил еженедельный рейтинг десяти самых просматриваемых сериалов Netflix в мире. 13 октября представители компании сообщили, что сериал стал самым популярным телешоу в истории стримера.