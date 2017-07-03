"Вашингтон" обменял Юханссона в "Нью-Джерси"

Руководство "Вашингтона" обменяло форварда Маркуса Юханссона в "Нью-Джерси", сообщает Caps Today. За 26-летнего шведа "столичные" получили право выбора во втором и третьем раундах драфта НХЛ-2018. В минувшем сезоне Юханссон провел 82 матча и набрал 58 (24+34) очков. Всего в его активе 501 игра в лиге и 290 (102+188) очков. Он был выбран в первом раунде драфта 2009 года.
Марио66
BattleFish, Вот чёт в Унитазов вообще не верю. Потопит их вратарь, да и защита оставляет желать лучшего. Котам не хватает топчика уровня Раду, чтобы выйти на новый уровень (тавтология, да), всё остальное при них.
17:31 3 июля
.BattleFish.
Марио66 Дальше бороться с Торонто, Флоридой-----------Флориду тут каким боком приплел, скорее Каролина чем это болото!)
17:12 3 июля
Марио66
inspire, идти ва-банк на два играющих звена. Сплавить контракт Орпика, подписать Бураковски и одного дефа-домоседа. Почему бы и нет? Вашингтону терять нечего. Топящие контракты Кузи и Орлова ясно дают понять, что время Овечкина (и самого Вашингтона) проходит. Этот сезон реально последний шанс зацепиться за финал Конфы. Дальше бороться с Торонто, Флоридой и, возможно, Колумбусом с Тампой будет практически невозможно.
17:09 3 июля
inspire
Илюха в Вашингтоне будет бомбой. =================== у Кепсов бабло под него есть?
15:16 3 июля
Марио66
Сдаётся мне, что Юха для Вашингтона был больше чем многомиллионный нонейм из звена Овечкина. ЗЫ. Вообще очень хочется влажно пофантазировать и представить этот обмен как подмасливание Шеро на договоренность о Кошельчуке. Илюха в Вашингтоне будет бомбой.
13:16 3 июля
Werewolf
songaila Бураковский тоже не очень нужен, нужно пару добротных форвардов подписать под второе звено.______Бураковский при переводе в первое звено был ну очень хорош. Просто играл до этого с поленьями.
11:57 3 июля
Kurt
Похоже следующий сезон у Вашиков будет проходной, пока молодежь с АХЛ не подрастет.
10:50 3 июля
Весёлый©
Ужос. Строить команду вокруг двух центров модно, но Кузя даже не половинка любого из пары Мал/Кро и чуть больше половины Дра/МакДи.
10:30 3 июля
songaila
Бураковский тоже не очень нужен, нужно пару добротных форвардов подписать под второе звено.
09:26 3 июля
.BattleFish.
Ну и правильно, не рыба ни мясо, типичный швед!)
09:09 3 июля
maxcds
все норм, пользы от него мало, реализация хромает
08:48 3 июля
alien01
Юха был хорош
06:59 3 июля
mikha1
Очень жаль.... похоже стал жертвой подписания Кузнецова
05:02 3 июля