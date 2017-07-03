"Вашингтон" обменял Юханссона в "Нью-Джерси"

Руководство "Вашингтона" обменяло форварда Маркуса Юханссона в "Нью-Джерси", сообщает Caps Today. За 26-летнего шведа "столичные" получили право выбора во втором и третьем раундах драфта НХЛ-2018. В минувшем сезоне Юханссон провел 82 матча и набрал 58 (24+34) очков. Всего в его активе 501 игра в лиге и 290 (102+188) очков. Он был выбран в первом раунде драфта 2009 года.