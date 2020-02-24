«Вашингтон» не нуждался в Ковальчуке». Американский журналист считает обмен русского форварда ошибкой

Журналист The Athletic Джастин Бурн выразил мнение, что «Вашингтону» не нужен был нападающий Илья Ковальчук. «Кэпиталз» отдали за 36-летнего россиянина «Монреалю» выбор в третьем раунде драфта-2020.

— Если говорить честно, то мне не очень нравится этот обмен с точки зрения «Вашингтона». Я знаю, что сделал Ковальчук и на что он способен, но мне не кажется, что его приобретение было необходимостью. Ведь всего две команды забросили больше голов в этом сезоне, чем «Кэпиталз».

У Ковальчука есть определенные пробелы в игре, особенно когда речь заходит об обороне (а в плей-офф это просто обязательный навык). Да и состав «Вашингтона» был довольно глубоким и раньше.

Не думаю, что игроки нижних звеньев не выполняли свои функции. Да, усиление никому не помешает, но в случае с «Вашингтоном» оно должно быть очевидным. А Ковальчук в своем нынешнем состоянии — игрок с ограниченным функционалом. И в этом функционале «Вашингтон» не нуждался.