Шайба Овечкина принесла «Вашингтону» победу над «Коламбусом»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 3:1.

На шайбы Алексея Протаса, Александра Овечкина и Гарета Хэтэуэя гости ответили точным броском Эрика Робертсона.

Для Овечкина эта шайба стала 750-й в лиге. На его счету 39 (20+19) очков в 25 матчах.

«Вашингтон» с 36 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Коламбус» с 24 очками — на 10-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Коламбус» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Протас — 2 (Шульц), 4:33 — 1:0. Овечкин — 20 (Карлсон), 23:12 — 2:0. Робинсон — 3 (Дэнфорт), 46:28 — 2:1. Хэтэуэй — 7, 58:33 — 3:1.

Вратари: Самсонов — Тарасов (58:46).

Штраф: 0 — 2.

Броски: 32 (11+13+8) — 18 (9+2+7).

Наши: Кузнецов (21.04/1/+2), Овечкин (22.01/2/+2), Орлов (20.41/2/0) — Гавриков (22.32/1/-1), Чинахов (10.25/0/0).

5 декабря. Вашингтон. Capital One Arena.