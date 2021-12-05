«Вашингтон» пошутил над гонкой Овечкина за Ягром в списке лучших снайперов НХЛ

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Коламбусом».

Капитан столичной команды Александр Овечкин забросил шайбу на 24-й минуте и сделал счет 2:0. Эта шайба стала для 36-летнего россиянина 750-й в НХЛ.

«Вашингтон» в Twitter опубликовал пост, пошутив над гонкой Овечкина за Яромиром Ягром в списке лучших снайперов. «Объекты в зеркале ближе, чем они кажутся», — подписана картинка, на которой Ягр видит Овечкина в автомобильное зеркало.

Чтобы выйти на единоличное 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ и обогнать Ягра, Овечкину надо забить еще 16 голов.