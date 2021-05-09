«Вашингтон» одержал волевую победу над «Филадельфией»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Филадельфию» со счетом 2:1.

На шайбу Скотта Лоутона хозяева ответили голом Ларса Эллера за 40 секунд до конца третьего периода, победную шайбу забросил Коннор Шири с передачи Дмитрия Орлова.

После этого матча «Вашингтон» с 74 очками расположился на втором месте в Восточном дивизионе и уступил победу в дивизионе «Питтсбургу». «Филадельфия» с 56 очками — на шестой строчке.