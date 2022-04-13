Три очка Шаранговича помогли «Нью-Джерси» обыграть «Аризону»

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 6:2.

В составе «Дэвилз» 3 (2+1) очка набрал Егор Шарангович, ассистентский покер оформил Нико Хишер, по 2 (1+1) очка набрали Кевин Баль и Фабиан Зеттерлунд, еще по голу забили Йеспер Боквист и Томаш Татар. У «Койотс» отличились Трэвис Бойд и Ник Шмальц.

После этого матча «Нью-Джерси» с 58 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, «Аризона» с 49 очками — на последней строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Нью-Джерси» — 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)

Голы: Бойд — 14 (Шмальц, Ритчи), 1:13 — 1:0. Зеттерлунд — 1 (Хишир, Шарангович), 10:51 — 1:1. Бол — 1 (Бастиан, Грир), 25:24 — 1:2. Шмальц — 23 (бол., Гостисбеер, Маччелли), 38:36 — 2:2. Татар — 15 (Братт), 39:14 — 2:3. Боквист — 7 (Куокканен, Суббан), 39:36 — 2:4. Шарангович — 21 (Зеттерлунд, Хишир), 55:36 — 2:5. Шарангович — 22 (Бол, Хишир), 57:05 — 2:6.

Вратари: Веймелка — Доус.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 21 (8+6+7) — 38 (8+17+13).

Наши: — .

13 апреля. Глендейл. Gila River Arena.