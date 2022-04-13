Три очка Шаранговича помогли «Нью-Джерси» обыграть «Аризону»
«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 6:2.
В составе «Дэвилз» 3 (2+1) очка набрал Егор Шарангович, ассистентский покер оформил Нико Хишер, по 2 (1+1) очка набрали Кевин Баль и Фабиан Зеттерлунд, еще по голу забили Йеспер Боквист и Томаш Татар. У «Койотс» отличились Трэвис Бойд и Ник Шмальц.
После этого матча «Нью-Джерси» с 58 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, «Аризона» с 49 очками — на последней строчке Запада.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Нью-Джерси» — 2:6 (1:1, 1:3, 0:2)
Голы: Бойд — 14 (Шмальц, Ритчи), 1:13 — 1:0. Зеттерлунд — 1 (Хишир, Шарангович), 10:51 — 1:1. Бол — 1 (Бастиан, Грир), 25:24 — 1:2. Шмальц — 23 (бол., Гостисбеер, Маччелли), 38:36 — 2:2. Татар — 15 (Братт), 39:14 — 2:3. Боквист — 7 (Куокканен, Суббан), 39:36 — 2:4. Шарангович — 21 (Зеттерлунд, Хишир), 55:36 — 2:5. Шарангович — 22 (Бол, Хишир), 57:05 — 2:6.
Вратари: Веймелка — Доус.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 21 (8+6+7) — 38 (8+17+13).
Наши: — .
13 апреля. Глендейл. Gila River Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|74
|48
|26
|104
|2
|Рейнджерс
|74
|47
|27
|100
|3
|Питтсбург
|75
|42
|33
|95
|4
|Вашингтон
|73
|41
|32
|92
|5
|Айлендерс
|72
|34
|38
|77
|6
|Коламбус
|73
|34
|39
|74
|7
|Нью-Джерси
|73
|26
|47
|58
|8
|Филадельфия
|73
|23
|50
|57
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|73
|52
|21
|110
|2
|Торонто
|73
|47
|26
|100
|3
|Тампа-Бэй
|73
|44
|29
|96
|4
|Бостон
|73
|45
|28
|95
|5
|Детройт
|73
|28
|45
|66
|6
|Баффало
|75
|27
|48
|65
|7
|Оттава
|73
|27
|46
|60
|8
|Монреаль
|73
|20
|53
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|72
|52
|20
|110
|2
|Миннесота
|72
|45
|27
|96
|3
|Сент-Луис
|73
|43
|30
|96
|4
|Нэшвилл
|73
|42
|31
|89
|5
|Даллас
|73
|42
|31
|88
|6
|Виннипег
|74
|35
|39
|81
|7
|Чикаго
|73
|24
|49
|59
|8
|Аризона
|73
|22
|51
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|73
|45
|28
|99
|2
|Эдмонтон
|74
|42
|32
|90
|3
|Лос-Анджелес
|75
|39
|36
|88
|4
|Вегас
|74
|40
|34
|85
|5
|Ванкувер
|74
|36
|38
|82
|6
|Анахайм
|75
|29
|46
|71
|7
|Сан-Хосе
|72
|29
|43
|68
|8
|Сиэтл
|73
|23
|50
|52
|13.04
|02:00
|
Бостон – Сент-Луис
|2 : 4
|13.04
|02:00
|
Вашингтон – Филадельфия
|9 : 2
|13.04
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|2 : 4
|13.04
|02:00
|
Торонто – Баффало
|2 : 5
|13.04
|02:00
|
Флорида – Анахайм
|3 : 2 ОТ
|13.04
|02:30
|
Айлендерс – Питтсбург
|5 : 4 Б
|13.04
|02:30
|
Детройт – Оттава
|1 : 4
|13.04
|03:00
|
Миннесота – Эдмонтон
|5 : 1
|13.04
|03:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|1 : 0 ОТ
|13.04
|03:30
|
Чикаго – Лос-Анджелес
|2 : 5
|13.04
|04:00
|
Калгари – Сиэтл
|5 : 3
|13.04
|04:30
|
Даллас – Тампа-Бэй
|1 : 0
|13.04
|05:00
|
Аризона – Нью-Джерси
|2 : 6
|13.04
|05:00
|
Ванкувер – Вегас
|5 : 4 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|73
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|73
|105
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|73
|102
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|68
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|73
|51
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|74
|50
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|51
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|49
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|58
|2.15