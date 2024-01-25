«Ванкувер» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

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«Сент-Луис» на выезде обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Ванкувер» лидирует в таблице Западной конференции НХЛ с 69 очками в 48 матчах.

«Сент-Луис» вышел на девятую строчку с 50 очками в 46 играх.

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