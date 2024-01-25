«Колорадо» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

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«Колорадо» дома обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Колорадо» занимает третье место в таблице Западной конференции с 65 очками в 48 матчах.

«Вашингтон» идет на 11-й строчке Востока с 50 очками в 46 играх.

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