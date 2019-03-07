"Ванкувер" обыграл "Торонто", Голдобин отметился голевой передачей

"Ванкувер" в овертайме выиграл у "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). "Кэнакс" прервал трехматчевую серию поражений.

Российский нападающий "Ванкувера" Николай Голдобин отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Торонто" - 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Голы: Хэйнси - 5 (мен., Марнер, Браун), 32:28 - 0:1. Райлли - 17 (Таварес, Марло), 33:02 - 0:2. Эрикссон - 10 (Годетт, Шенн), 42:21 - 1:2. Лейво - 13 (бол., Голдобин, Годетт), 44:13 - 2:2. Эдлер - 6 (Бозер, Маркстрем), 63:11 - 3:2.

Вратари: Маркстрем - Андерсен.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 31 (15+4+8+4) - 30 (8+11+10+1).

Наши: Голдобин (15.49/1/0) - Зайцев (24.48/1/0).

7 марта. Ванкувер. Rogers Arena.